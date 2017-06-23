Италия

Защитник Милана Габриэль Палетта может перейти в Торино.

Агент защитника Милана Габриэля Палетты заявил, что аргентинец собирается расстаться с "россонери" этим летом.

Сообщается, что 31-летний Палетта близок к тому, чтобы перебраться в Торино, который предлагает защитнику трехлетний контракт.

В прошедшем сезоне Палетта провел за Милан 30 матчей в Серии А, в которых забил два гола, отдал одну результативную передачу, получил три желтые, а также пять красных карточек.