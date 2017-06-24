Италия

Испанский клуб может заполучить сразу двух игроков Интера — полузащитника Эвера Банегу и нападающего Стевана Йоветича.

Как сообщает Sky Sport Italia, Севилья получит от нерадзурри значительную скидку в том случае, если решится приобрести не одного, а одновременно двух футболистов.

Интер готов расстаться с парой Банега-Йоветич за 20 млн евро, при этом андалуссийцы всерьез рассматривают подобную возможность, так как заинтересованы в обеих игроках.

Йоветич провел в Севилье на правах аренды последние полгода, отличившись 6-ю голами и 4-мя результативными передачами в 21-м матче Ла Лиги.

Банега, защищавший цвета андалуссийцев с 2014-го по 2016-й год, отыграл за Интер 28 матчей в завершившемся розыгрыше Серии А, забив 6 голов и сделав 6 ассистов.