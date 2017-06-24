Италия

Альфонсо Доннарумма прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг его сына — вратаря Милана Джанлуиджи Доннаруммы.

Молодой вратарь Милана столкнулся с гневом болельщиков команды после того, как отказался продлевать контракт с россо-нери.

По словам отца футболиста, он надеется, что вскоре эта неприятная ситуация прекратится. Главное – чтобы его сын был счастлив.

"Мы надеемся, что вся шумиха в СМИ, которая окружает Джанлуиджи в последнее время, скоро утихнет", — начал Альфонсо.

"Как родители, мы никогда не вмешиваемся в решения нашего сына. Мы лишь желаем лучшего для него и хотим, чтобы он был счастлив".

На неделе Доннарумма-старший встретился с главным тренером Милана Винченцо Монтеллой, который надеялся таким образом повлиять на Джанлуиджи и приблизить подписание вратарем нового контракта с россо-нери.