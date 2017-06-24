Италия

Полузащитник Лукас Билья, скорее всего, продолжит выступления за римский клуб.

Аргентинский полузащитник был близок к подписанию нового контракта с Орлами в прошлом месяце, однако все карты игроку спутал Милан.

Россо-нери проявили заинтересованность в Билье и начали переговоры с Лацио, но, в итоге, цена на футболиста показалась им слишком большой.

Римляне хотели выручить за игрока 25 млн евро, в то время как Милан предлагал лишь 15. Не сумев заполучить Лукаса за эту сумму, россо-нери отказались от идеи его покупки.

Теперь же, как сообщает Il Messaggero, Лацио и Билья вернутся к переговорам по новому контракту.

В завершившемся сезоне 31-летний хавбек забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи в 29-ти поединках.