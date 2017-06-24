Италия

Сын легенды Милана Паоло Мальдини Даниэль стал чемпионом Италии U-16 вместе.

С 1960-х годов футбольный клуб Милан и фамилия Мальдини были не разрывны. Сначала за россонери играл Чезаре Мальдини, который был капитаном клуба и поднимал над головой трофей Кубка Чемпионов.

Его сын Паоло достиг еще больших высот, став рекордсменом по количеству матчей за Милан и в Серии А.

Теперь настал черед сына Паоло — Даниэля. Вчера, он принял участие в финальном матче чемпионата Италии среди игроков до 16 лет, где Милан встречался со столичной Ромой. Россонери одержали победу.

Отметим, что у Даниэля есть старший брат — 21-летний Кристиан, который не сумел приблизиться к достижениям отца и деда, и нынче выступает за клуб Про Сесто из Серии D (пятый по рангу дивизион Италии).