Италия

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти заявил, что может остаться в клубе, если парижане проведут серьезное усиление состава.

В последние недели Верратти связывают с переходом в Барселону, которая проявляет серьезный интерес к игроку.

Ранее Марко отказался подписывать с ПСЖ новый контракт и заявил о намерении покинуть клуб, мотивируя это желанием бороться за самые престижные трофеи.

Сейчас же итальянец сказал, что при определенных условиях может остаться.

"Мне не нужно уходить из ПСЖ любой ценой. На этот раз я хочу увидеть, приобретет ли клуб настоящих чемпионов", — начал Марко.

"Если это случится, я буду счастлив остаться в клубе. Каждый год они говорят, что построят великую команду, а затем мы видим совсем другой результат. Самих обещаний недостаточно".

"Если на этот раз ПСЖ усилится, как и обещает, я с радостью продолжу выступления за эту команду. В конце концов никто не заставляет меня уходить", — подытожил Верратти.

По имеющейся информации парижане хотят выручить за итальянца не менее 100 млн евро.