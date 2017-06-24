Италия

Бывший вратарь вице-чемпиона Франции Сальваторе Сиригу перейдет в Торино в качестве свободного агента.

30-летний голкипер перебрался в Париж в 2011-м году из Палермо за 3.9 млн евро, и с тех пор 4 раза одерживал победу с клубом в национальном чемпионате.

Последний сезон Сальваторе провел в аренде в Севилье и в Осасуне, проиграв конкуренцию за место в основном составе ПСЖ Кевину Траппу.

Теперь же Сиригу принял решение вернуться в родную Серию А, где его хочет видеть в своем составе Торино.

В стан гранатовых Сальваторе перейдет на правах свободного агента, так как ПСЖ пошел игроку навстречу и досрочно разорвал контракт с голкипером по обоюдному согласию.

Теперь Сиригу осталось лишь согласовать личные условия контракта с Торино, после чего он присоединится с туринскому клубу.