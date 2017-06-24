Италия

Нападающий Сандерленда Фабио Борини близок к переходу в Лацио.

26-летний нападающий видится римлянами как идеальный партнер в нападении для основного центр-форварда команды Чиро Иммобиле.

Как сообщает Il Messaggero, Борини перейдет в Лацио на правах годичной аренды стоимостью 1 млн евро, после чего Орлы выкупят его контракт по окончании сезона за 4.5 млн евро.

Таким образом, Фабио ожидает возвращение на Стадио Олимпико — в сезоне 2011-2012 он уже выступал на этой арене, защищая цвета Ромы.

Тогда же форвард был продан Ливерпулю за 13.3 млн евро.

В завершившемся розыгрыше АПЛ Борини записал на свой счет всего 2 гола в 24-х матчах.