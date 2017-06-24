Италия

Бывший президент Милана Сильвио Берлускони рассказал о том, что вратарь россо-нери Джанлуиджи Доннарумма получил гигантское предложение от мадридского Реала.

Бывший владелец Милана заявил, что понимает поведение вратаря команды Джанлуджи Доннаруммы в ситуации с новым контрактом, ведь на самом деле на кону стоят гигантские деньги, предложенные игроку Реалом.

"Поставьте себя на его место. Он – 18-летний парень, который получил сумасбродное предложение в 100 млн евро", — сказал Берлускони.

"Для ребенка подобный вопрос нелегко решить. Тем не менее, я верю, что Милан найдет способы убедить его остаться".

Действующее соглашение Доннаруммы с россо-нери истекает в 2019-м году. В данный момент игрок так и не согласовал новый контракт с клубом.