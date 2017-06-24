Италия

Генеральный директор Милана Марко Фассоне прокомментировал ситуацию с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма отказался продлевать контракт с Россонери, чем вызвал гнев со стороны болельщиков команды.

Ранее стало известно, что вратарь может передумать и все-таки продлить соглашение с клубом. Милан предлагает Доннарумме пятилетний контракт с зарплатой в 5 млн евро за сезон.

"Что касается ситуации с Доннаруммой, то пока ничего нового. Мы все еще ожидаем его решения, но не можем делать это слишком долго. Клуб работает, для того, чтобы у Монтеллы был хороший состав к 3-му июля", — цитирует Фассоне Football Italia.