Италия

Опытный голкипер Альбано Биссарри продолжит свою карьеру в Удинезе.

Как информирует официальный сайт Удинезе, Биссарри поставил подпись под контрактом сроком на один год.

На эту сделку Удинезе не потратило никаких средств, ведь по окончании сезона Биссарри покинул Пескару и получил статус свободного агента.

В минувшем сезоне 39-летний голкипер провел за Пескару 29 матчей в Серии А и пропустил 66 голов.

За свою карьеру Биссарри поиграл за мадридский Реал, Расинг, Катанию, Лацио, Дженоа и Кьево.