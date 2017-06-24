Опытный голкипер Альбано Биссарри продолжит свою карьеру в Удинезе.
Альбано Биссарри, getty images
24 июня 2017, 19:00
Как информирует официальный сайт Удинезе, Биссарри поставил подпись под контрактом сроком на один год.
На эту сделку Удинезе не потратило никаких средств, ведь по окончании сезона Биссарри покинул Пескару и получил статус свободного агента.
В минувшем сезоне 39-летний голкипер провел за Пескару 29 матчей в Серии А и пропустил 66 голов.
За свою карьеру Биссарри поиграл за мадридский Реал, Расинг, Катанию, Лацио, Дженоа и Кьево.