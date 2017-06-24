Италия

Главный тренер Интера Лучано Спаллетти попросил руководство миланского клуба купить хавбека Фиалок Борху Валеро.

Ранее сообщаелось, что произошла встреча между представителями Интера и Фиорентины. На ней обсуждался потенциальный переход в стан нерадзурри хавбека Фиалок Борхи Валеро.

"Валеро классно контролирует мяч, он техничен. У него также сильный характер. Он может играть на позиции плеймейкера или треквартисты. Борха может стать лидером Интера. Такой футболист нужен нам. Надеюсь, мы подпишем сразу несколько исполнителей такго высокого класса", - цитирует алленаторе Goal.

В минувшем сезоне 32-летний Валеро провел за Фиорентину 40 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 10 ассистов.