Италия

Президент Пескары Даниэле Себастьяни подтвердил, что Интер согласовал приобретение полузащитника Дельфинов Мамаду Кулибали.

Кулибали прибыл в Европу в 2015 году на лодке в качестве нелегального мигранта из Сенегала.

Некоторое время Мамаду был бездомным, прежде чем представители Пескары заметили его во время игры в футбол с друзьями.

"Мы достигли договоренности с Интером", — заявил Себастьяни.

"Нам осталось только формализовать сделку. На следующей неделе я встречусь с Интером и мы оформим полноценный трансфер. Пескара получит 50% от суммы последующей продажи".

"Все согласовано, но после того, как он ощутил вкус Серии А, парень не хочет играть за молодежную команду".

В прошедшем сезоне Кулибали провел за Пескару девять матчей в Серии А, в которых получил четыре желтые карточки.