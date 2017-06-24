Нападающий Базеля Сейду Думбия не будет играть в чемпионате Португалии.
Сейду Думбия (слева), Getty Images
24 июня 2017, 20:55
Как сообщает Sky Sports, португальскому клубу не удалось договориться о трансфере Думбия с Ромой, которой принадлежат права на ивуарийского нападающего.
Сообщается, что в ближайшее время Думбия подпишет контракт с Фенербахче. Турецкий гранд предлагает 29-летнему футболисту соглашение с увеличением зарплаты.
Контракт Думбия с Ромой действует до июня 2019-го года.
Прошлый сезон Думбия играл в аренде в Базеле. Он сыграл 25 матчей и забил 20 голов, став лучшим бомбардиром. Отметим, что Базель не захотел выкупать права на нападающего за 6 млн евро.