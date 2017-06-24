Италия

Нападающий Базеля Сейду Думбия не будет играть в чемпионате Португалии.

Как сообщает Sky Sports, португальскому клубу не удалось договориться о трансфере Думбия с Ромой, которой принадлежат права на ивуарийского нападающего.

Сообщается, что в ближайшее время Думбия подпишет контракт с Фенербахче. Турецкий гранд предлагает 29-летнему футболисту соглашение с увеличением зарплаты.

Контракт Думбия с Ромой действует до июня 2019-го года.

Прошлый сезон Думбия играл в аренде в Базеле. Он сыграл 25 матчей и забил 20 голов, став лучшим бомбардиром. Отметим, что Базель не захотел выкупать права на нападающего за 6 млн евро.