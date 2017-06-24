Италия

Представители голкипера Валенсии Диего Алвеса опубликовали заявление, отрицающее слухи о согласовании сделки с Ромой.

В итальянской и испанской прессе появились сообщения о том, что бразильский голкипер станет заменой Войцеху Щесны.

Тем не менее, Promoesport выпустил официальное заявление, в котором отрицает эту информацию.

Они настаивают, что не вступали в контакт с Ромой, и у Диего Алвеса нет договоренности с каким-либо другим клубом.

Алвес присоединился к Валенсии в 2011 году, и срок его действующего контракта истекает в июне 2019 года.