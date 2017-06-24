Италия

Фиорентина готова принять предложение Интера в размере семи миллионов евро за своего полузащитника Борху Валеро.

Главный тренер Ромы Лучано Спаллетти давно является поклонником игры Валеро и был заинтересован в подписании испанца еще будучи наставником Ромы.

По данным Sky Sport Italia, после нескольких дней переговоров Фиалки готов снизить запросы по Валеро, которого они изначально оценили в 10 миллионов евро.

Сообщается, что сумма трансфера составит около семи миллионов евро.

32-летний Валеро играет во Флоренции с лета 2012 года. В прошедшем сезоне он забил два гола и отдал 10 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах.