Италия

Защитник Сампдории Милан Скриниар близок к переходу в миланский Интер.

Как сообщает Secolo XIX, Сампдория готова принять предложение Интера по Скриниару в размере 18 миллионов евро.

Кроме того, нерадзурри, кроме денег, предоставят Сампдории нападающего Джанлуку Капрари.

Отметим, что Сампдория подписала Скриниара всего за один миллион евро.

В минувшем сезоне 22-летний Скриниар провел за Сампу 35 матчей в Серии А.

Что касается 23-летнего Капрари, то в прошедшем сезоне он выступал за Пескару на правах аренды. На его счету 9 голов и 4 ассиста в тех же 35 поединках.