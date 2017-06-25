Защитник Сампдории Милан Скриниар близок к переходу в миланский Интер.
Милан Скриниар, getty images
25 июня 2017, 10:15
Как сообщает Secolo XIX, Сампдория готова принять предложение Интера по Скриниару в размере 18 миллионов евро.
Кроме того, нерадзурри, кроме денег, предоставят Сампдории нападающего Джанлуку Капрари.
Отметим, что Сампдория подписала Скриниара всего за один миллион евро.
В минувшем сезоне 22-летний Скриниар провел за Сампу 35 матчей в Серии А.
Что касается 23-летнего Капрари, то в прошедшем сезоне он выступал за Пескару на правах аренды. На его счету 9 голов и 4 ассиста в тех же 35 поединках.