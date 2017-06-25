Италия

Быки заинтересованы в приобретении защитников Барселоны и Милана Томаса Вермалена и Габриэля Палетты соответственно.

Как информирует Sky Sport Italia, Торино вступил в переговоры с Миланом касательно приобретения защитника Габриэля Палетты.

Наставник Быков Синиша Михайлович хочет видеть аргентинца в своей команде уже сейчас, а не после завершения следующего сезона, когда у него закончится контракт с россо-нери.

Также Торино намерен оформить трансфер травмоопасного центрбека Барселоны Томаса Вермалена.

Вермален в минувшем сезоне выступал за Рому на правах аренды из Барселоны. По окончании сезона Волки отказались выкупать контракт защитника.

В минувшем сезоне Палетта провел за Милан 30 матчей в Серии А (2 гола и 2 ассиста), а Вермален, в свою очередь, принял участие в 9 играх Ромы в чемпионате.