Италия

Легендарный нападающий Ювентуса Алессандро Дель Пьеро уверен, что вингер Реала Криштиану Роналду пришелся бы по двору Старой Синьоре.

Португальское издание A Bola растиражировало информацию, что Криштиану Роналду хочет покинуть Реал из-за обвинений в неуплате налогов. Претендентами на игрока называют ПСЖ, МЮ и Ман Сити.

Но экс-форвард Ювентуса Алессандро Дель Пьеро уверен, что его клубу не помешал бы человек, похоронивший надежды Старой Синьоры на первую с 1996 года победу в Лиге чемпионов.

"Мы надеемся снова выиграть Лигу чемпионов", — цитирует Дель Пьеро Marca.

"И если Криштиану не счастлив в Реале и хочет уйти, то в Ювентусе найдется место для него".

Контракт Роналду с Реалом действует до 2021 года. Клаусула португальца равна примерно 1 миллиарду евро.