Италия

Правый защитник Саутгемптона и сборной Португалии Седрик Суареш может заменить Дани Алвеса в Ювентусе.

Ранее Ювентус расторг контракт с Дани Алвесом и теперь пребывает в поиске игрока на правый фланг обороны.

По информации туринского издания Tuttosport, заменой бразильцу может стать чемпион Европы Седрик Суареш.

Седрик с 2015 года защищает цвета Саутгемптона, куда перебрался за 6,5 млн евро из лиссабонского Спортинга.

Преимуществом Суареша является наличие паспорта гражданина Евросоюза, а также относительно низкая стоимость – ниже 20 млн евро.

В нынешней кампании на счету Седрика 3 ассиста в 30 матчах Премьер-лиги за Саутгемптон.