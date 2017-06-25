Италия

Голкипер Милана и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма опроверг слухи о намерении расстаться со своим агентом Мино Райолой.

Несмотря на многочисленные слухи о том, что вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма собирается разорвать контракт с Мино Райолой, чьи непомерные требования не позволяют 18-летнему футболисту продлить контракт с Дьяволами, сам Джиджио не намерен уходить от Райолы.

В своем Твиттере Доннарумма написал: "Доннарумма, Райола, вчера, сегодня, завтра!" Этим сообщением вратарь недвусмысленно дал понять, что не будет увольнять своего агента и поручать ведение своих дел собственному отцу.

В связи с тем, что Райола остается главным героем трагикомедии с неподписанием нового контракта Джиджио и Милана, надежды Россонери на то, что тинейджер все-таки образумится, продолжают стремиться к нулю, зато возрастают шансы Реала, ПСЖ и Ювентуса заполучить юное дарование.

А вот один из ответов на твит Доннаруммы поклонника Милана: