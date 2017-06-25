Италия

Предложение от ПСЖ за аргентинского полузащитника Эвера Банегу гораздо привлекательнее для Интера, чем вялотекущие переговоры с Севильей.

Поскольку Интеру для соблюдения правила финансового Fair Play необходимо зарабатывать деньги на продажах своих игроков, прежде чем начинать скупать новых, поэтому интерес к Эверу Банеге со стороны ПСЖ сразу сделал парижан фаворитом в борьбе за аргентинского полузащитника.

Прежде чем вступать в переговоры с Нерадзурри, ПСЖ, как сообщает Canal+, уже озвучил Банеге свое предложение: пятилетний контракт с ежегодной зарплатой в 4 миллиона евро. Кроме того, дополнительным козырем для парижан является то, что Эвер был бы рад вновь поработать под руководством Унаи Эмери.

Тем временем Севилья пытается уговорить Интер продать за 20 миллионов евро сразу пару полузащитников — Стевана Йоветича и Эвера Банегу.