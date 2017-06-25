Италия

Сразу несколько клубов хотят заполучить полузащитника Интера Марцело Брозовича.

Нынешним летом перспективный хавбек миланцев является трансферной целью для Эвертона, Манчестер Юнайтед и питерского Зенита.

Все трое уже вступили в переговоры с Интером, предлагая свою цену. Ириски выразили готовность заплатить 18 млн евро, однако такое предложение нерадзурри пока поставили на паузу.

Красные Дьяволы готовы заплатить немного больше – 20 млн евро, однако и эта сумма полностью не устраивает Интер, который надеется, что в борьбе за Брозовича претенденты на игрока будут готовы заплатить 25 млн евро.

Предложение от Зенита также находится в районе двух вышеперечисленных, однако сам игрок предпочитает продолжить свою карьеру в АПЛ, потому этот вариант является наименее вероятным.

В завершившемся сезоне на счету Брозовича 4 гола и 2 результативных передачи в 23-х матчах Серии А.