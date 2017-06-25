Италия

Римский клуб рассматривает украинца Евгения Коноплянку в качестве возможного усиления.

Сезон 2016-2017 выдался для Евгения неудачным. Полузащитник так и не сумел завоевать место в основном составе Шальке, в последних матчах и вовсе оставаясь вне заявки команды.

Ожидается, что нынешним летом Коноплянка покинет немецкий клуб, и теперь у украинца появился вариант с переездом в Италию.

Как сообщает Calciomercato, Евгения в своем составе хочет видеть Лацио. В межсезонье Орлы, скорее всего, расстанутся с Лукасом Бильей и Бальде Кейта, а потому будут нуждаться в усилении, которое клуб видит в лице полузащитника Шальке.

Лацио уже вступил с гельзенкирхенцами в переговоры по игроку. В этом месяце Шальке официально выкупил контракт Евгения за 15 млн евро, однако, учитывая текущую игровую форму украинца, немецкий клуб может согласиться отпустить его и дешевле.