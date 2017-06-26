Италия

Экс-форвард Динамо Лукаш Теодорчик может летом оказаться в Роме.

Спортивный директор Ромы Мончи, который начал внимательно следить за нападающим сборной Польши еще в те времена, когда работал в Севилье, считает, что экс-форвард Динамо сильнее по своему потенциалу, чем его земляк Аркадиуш Милик, выступающий за Наполи.

Кроме Ромы, Лукашем интересуются Ливерпуль, Эвертон и Севилья.

В минувшем сезоне Теодорчик забил за Андерлехт, арендовавший, а затем выкупивший поляка у Динамо, 30 мячей и помог своей команде выиграть национальный чемпионат и дойти до четвертьфинала Лиги Европы, в котором бельгийский клуб уступил победитель турнира – Манчестер Юнайтед – лишь в дополнительное время.