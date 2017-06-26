Италия

Семейство Делла Валле объявило, что они выслушают конкретные предложения о продаже Фиорентины.

Предприниматель Диего Делла Валле стал владельцем Фиорентины после того, как они обанкротились в 2002 году и возродились под названием Флоренция Виола.

В конце концов, им удалось вернуть себе прежнее имя, эмблему и дизайн футболок, а с 2004 года тосканский клуб выступает в Серии А.

Тем не менее, нежелание инвестировать в клуб в последние годы вызывало волнения среди фанатов, и теперь владельцы подтвердили, то они готовы продать клуб "подходящим кандидатам, которые искреннее хотят наилучшего для Фиорентины".