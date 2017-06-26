Нападающий Тяньцзинь Цюаньцзянь Алешандре Пато может вернуться в Милан.
Алешандре Пато, Getty Images
26 июня 2017, 19:50
Бразилец Алешандре Пато, ранее защищавший цвета Милана, прокомментировал свой возможный переход в стан злейшего врага Россонери — Интер.
«Интер? А почему бы и нет? Я профессионал и к тому же очень сильно люблю Италию", — цитирует Пато La Gazzetta dello Sport.
"Сейчас я отлично чувствую себя в Китае. Я доволен, что являюсь частью проекта, который здесь строится. Но никто не знает, что будет завтра".
Пато играл за Милан с 2007 по 2013 год.
Он провел в составе "красно-черных" в Серии А 117 матчей и забил 51 гол.