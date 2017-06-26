Италия

Нападающий Тяньцзинь Цюаньцзянь Алешандре Пато может вернуться в Милан.

Бразилец Алешандре Пато, ранее защищавший цвета Милана, прокомментировал свой возможный переход в стан злейшего врага Россонери — Интер.

«Интер? А почему бы и нет? Я профессионал и к тому же очень сильно люблю Италию", — цитирует Пато La Gazzetta dello Sport.

"Сейчас я отлично чувствую себя в Китае. Я доволен, что являюсь частью проекта, который здесь строится. Но никто не знает, что будет завтра".

Пато играл за Милан с 2007 по 2013 год.

Он провел в составе "красно-черных" в Серии А 117 матчей и забил 51 гол.