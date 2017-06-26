Италия

Агент защитника Ромы Мариу Руи заявил о желании своего клиента перейти в Наполи.

Агент Мариу Руи встретился с руководством Ромы, чтобы обсудить условия перехода своего клиента в Наполи.

"Рома должна найти Руи замену, и это будет нелегко", — сказал Марио Джиффреди.

"Думаю, это одно из самых больших препятствий, потому что из-за продаж Маноласа, Паредеса и Салаха они работают на других фронтах".

"Рома учитывает желание игрока перейти в Наполи, но сторонам нужно найти компромисс. Если это случится, то Мариу Руи перейдет в Наполи".