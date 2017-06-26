Агент защитника Ромы Мариу Руи заявил о желании своего клиента перейти в Наполи.
Мариу Руи, Getty Images
26 июня 2017, 21:58
Агент Мариу Руи встретился с руководством Ромы, чтобы обсудить условия перехода своего клиента в Наполи.
"Рома должна найти Руи замену, и это будет нелегко", — сказал Марио Джиффреди.
"Думаю, это одно из самых больших препятствий, потому что из-за продаж Маноласа, Паредеса и Салаха они работают на других фронтах".
"Рома учитывает желание игрока перейти в Наполи, но сторонам нужно найти компромисс. Если это случится, то Мариу Руи перейдет в Наполи".