Италия

Вратарь молодежной сборной Италии и Милана Джанлуиджи Доннарумма полностью сконцентрирован на Евро-2017 (U-21) в Польше.

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма, нынче выступающий за молодежную сборную Италии на чемпионате Европы в Польше, не думает ни о чем, кроме успеха своей команды.

"Я очень хотел принять участие в этом турнире и счастлив, что моя мечта сбылась, — сказал Доннарумма. – Сейчас я не думаю ни о чем, кроме Евро-2017, кроме следующей игры. Мне жаль, что вокруг меня разгорелся такой ажиотаж, но разбираться со всем этим я буду уже после турнира. Мне настолько безразлично сейчас, что обо мне думают и говорят, что даже о фальшивых долларах, которыми меня засыпали, я узнал лишь после матча. Тогда я их воспринял просто как бумажки и не придал им значения. Для меня главное – выиграть чемпионат Европы, поэтому не ждите от меня комментариев по другим вопросам".

Решение Джанлуиджи Доннаруммы (точнее – его агента Мино Райолы) не продлевать контракт с Миланом вызвало волну возмущения не только среди поклонников Россонери. А руководство Дьяволов все-таки надеется, что здравый смысл у 18-летнего голкипера возобладает, поэтому отложило дэдлайн по подписанию нового контракта на 14 июля.