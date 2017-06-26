Италия

Интер планирует предложить новый контракт своему вингеру Ивану Перишичу.

Иван Перишич, в подписании которого заинтересован Манчестер Юнайтед, может продлить контракт с Интером.

На данный момент хорват зарабатывает в Интере четыре миллиона евро за сезон, а его контракт рассчитан до 2020 года.

"Нерадзурри" предложат Перишичу новое соглашение до 2021 года с повышением зарплаты до пяти миллионов евро в год.

В то же время сообщается, что сам Перишич все еще склоняется к уходу.