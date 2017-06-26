Интер планирует предложить новый контракт своему вингеру Ивану Перишичу.
Иван Перишич, Getty Images
26 июня 2017, 22:38
Иван Перишич, в подписании которого заинтересован Манчестер Юнайтед, может продлить контракт с Интером.
На данный момент хорват зарабатывает в Интере четыре миллиона евро за сезон, а его контракт рассчитан до 2020 года.
"Нерадзурри" предложат Перишичу новое соглашение до 2021 года с повышением зарплаты до пяти миллионов евро в год.
В то же время сообщается, что сам Перишич все еще склоняется к уходу.