Вингер Бордо Адам Унас сообщил, что переходит в Наполи.
Адам Унас, фото фк бордо
27 июня 2017, 08:26
Ранее сообщалось, что Наполи согласовал трансфер Унаса. Бордо должен получить 10 млн евро.
"Теперь это официально. В следующем сезоне я буду защищать новые цвета – цвета Наполи", — сообщил Унас в своем инстаграме.
"Я с радостью принимаю новый вызов, но я ухожу из большого клуба, который дал мне все. Хочу поблагодарить всех, кто верил в меня с самого начала".
Bordeaux winger Adam Ounas has confirmed “my new colours are those of Napoli”.
"Большое спасибо всем сотрудникам клуба, моим товарищам по команде и болельщикам Бордо! Удачи и тысяча благодарностей!"
В нынешней кампании Унас провел 26 матчей в Лиге 11 (11 – в основе), в которых отметился 3 голами и 2 ассистами.