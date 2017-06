Италия

Вингер Бордо Адам Унас сообщил, что переходит в Наполи.

Ранее сообщалось, что Наполи согласовал трансфер Унаса. Бордо должен получить 10 млн евро.

"Теперь это официально. В следующем сезоне я буду защищать новые цвета – цвета Наполи", — сообщил Унас в своем инстаграме.

"Я с радостью принимаю новый вызов, но я ухожу из большого клуба, который дал мне все. Хочу поблагодарить всех, кто верил в меня с самого начала".

Bordeaux winger Adam Ounas has confirmed “my new colours are those of Napoli”.

"Большое спасибо всем сотрудникам клуба, моим товарищам по команде и болельщикам Бордо! Удачи и тысяча благодарностей!"

В нынешней кампании Унас провел 26 матчей в Лиге 11 (11 – в основе), в которых отметился 3 голами и 2 ассистами.