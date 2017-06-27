Полузащитник Ромы Раджа Наингголан стал одной из трансферных целей Манчестер Юнайтед.
МЮ попытается подписать Наингголана, Getty Images
27 июня 2017, 10:23
Манчестер Юнайтед готовит предложение в 45 миллионов евро за полузащитника Ромы Раджу Наингголана. Бельгиец провел сильный сезон в составе римского клуба, но все еще не договорился о новом контракте.
При этом, Рома готова рассмотреть продажу лидера, поскольку Наингголану 29 лет, а его трансферная стоимость в будущем может уменьшиться.
Самому игроку манкунианцы могут предложить оклад в 7,5 миллионов евро в год, тогда как бельгиец просил у Ромы 4 миллиона с бонусами, что не устроило руководство клуба.
Стоит отметить, что Рома раздумывает над покупкой Йоветича.