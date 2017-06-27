Италия

Полузащитник Ромы Раджа Наингголан стал одной из трансферных целей Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед готовит предложение в 45 миллионов евро за полузащитника Ромы Раджу Наингголана. Бельгиец провел сильный сезон в составе римского клуба, но все еще не договорился о новом контракте.

При этом, Рома готова рассмотреть продажу лидера, поскольку Наингголану 29 лет, а его трансферная стоимость в будущем может уменьшиться.

Самому игроку манкунианцы могут предложить оклад в 7,5 миллионов евро в год, тогда как бельгиец просил у Ромы 4 миллиона с бонусами, что не устроило руководство клуба.

Стоит отметить, что Рома раздумывает над покупкой Йоветича.