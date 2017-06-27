Италия

Вратарь Удинезе и сборной Италии U-19 Алекс Мерет, скорее всего, будет играть за Спал.

Ранее сообщалось, что Наполи предложил 17 миллионов евро за 20-летнего голкипера, принадлежащего Удинезе.

Отметим, что Мерет провел прошлый сезон на правах аренды в Спале, провел 30 матчей в Серии Б, пропустил 26 голов, сохранив при этом свои ворота "сухими" 11 раз, чем помог клубу завоевать путевку в Серию А.

Президент Спала Вальтер Матиолли прокомментировал интерес Наполи к игроку:

"Мерет — отличный вратарь, он может быть одним из лучших в Италии", — сказал Маттиоли на Radio Crc.

"Играть за Наполи, не тоже самое, что играть за Спал. Некоторые зарубежные клубы готовы платить за него 20 миллионов евро.

"Я считаю, что Удинезе может продать его дороже через год, но для этого Алексу нужно играьт, и я рекомендую ему остаться с нами еще на год".