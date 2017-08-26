Италия

Агент вратаря "россо-нери" Джанлуиджи Доннаруммы — Мино Райола недоволен отношением клуба к своему подопечному.

Нынешним летом вокруг нового контракта Доннаруммы с Миланом развернулся настоящий скандал, который, все же, завершился подписью молодого голкипера под четырехлетним соглашением.

По словам агента вратаря Мино Райолы, в ходе переговоров "россо-нери" обещали Джанлуиджи сделать его капитаном команды, однако не сдержали свое слово, отдав эту роль защитнику Леонардо Бонуччи.

"Я рад, что Доннарумма остался в Милане", — начал Райола.

"Мы уважаем его решение. Тем не менее, кое-что мы не можем понять. Я ничего не имею против Бонуччи, однако капитанскую повязку обещали Джанлуиджи...", — пожаловался агент.

Ранее Доннарумма рассказал о своем отношении к деньгам.