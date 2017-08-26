Италия

Football.ua представляет анонс матчей второго тура чемпионата Италии, которые состоятся в субботы.

Если в первом туре итальянского первенства номинальные претенденты на чемпионский титул демонстрировали свою силу в поединках с соперниками, не ставящими перед собой максимальные задачи, то уже во втором нас ждет первая очная встреча между охотниками на скудетто: Рома — Интер.

Афиша 2-го тура

Дженоа — Ювентус

Суббота, 19:00, Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр — Лука Банти.

Ювентус волею календаря стартует в чемпионате поединками против команд, которые вряд ли способны создать чемпиону серьезные проблемы. И тренер туринцев Массимилиано Аллегри имеет хорошую возможность дать новичкам команды притереться к коллективу и проверить в деле как их, так и возможные новые тактические схемы.

Похожая задача стоит и перед Иваном Юричем, чья команда также претерпела значительные кадровые изменения. Естественно, в полной мере поэкспериментировать тренеру Дженоа удастся лишь если он решит пожертвовать результатом.

Слова

Иван Юрич, тренер Дженоа:

"После провального прошлого сезона очень важно наладить качественную и зрелищную игру. Я доволен тем, как мы играли против Сассуоло, вот только победу добыть не удалось. Не думаю, что у нас будет много шансов на победу и во втором туре. Ювентус может выиграть у нас тысячью разными способами, ведь мы еще не набрали оптимальные кондиции. Нашей главной задачей будет сыграть достойно против очень сильного соперника, использовать этот опыт на будущее".

Массимилиано Аллегри, тренер Ювентуса:

"Меня пока совершенно не заботит Лига чемпионов. До старта группового турнира еще очень далеко, и сейчас для нас важнее задача взять очередные три очка в чемпионате, а уж потом начнем думать о Барселоне. Мне очень жаль, что вновь получил травму Маркизио, едва успевший набрать оптимальную форму. Искать замену Клаудио на трансферном рынке мы не будем. В течение месяца, который понадобится ему на восстановление, обойдемся имеющимися резервами". "Меня пока совершенно не заботит Лига чемпионов. До старта группового турнира еще очень далеко, и сейчас для нас важнее задача взять очередные три очка в чемпионате, а уж потом начнем думать о Барселоне. Мне очень жаль, что вновь получил травму Маркизио, едва успевший набрать оптимальную форму. Искать замену Клаудио на трансферном рынке мы не будем. В течение месяца, который понадобится ему на восстановление, обойдемся имеющимися резервами".

"Я доволен всеми нашими новичками. Дуглас Коста уже интегрировался в команду, Бернардески и Де Шильо упорно трудятся, чтобы выйти на свой оптимальный уровень, Бентанкур, как я считаю, станет одним из самых ярких открытий сезона, а с приходом Матюиди мы получили возможность разнообразить наши тактические схемы".

"Что же касается поединка в Генуе, то с ним все ясно: задачу взять три очка никто не отменял, но придется потрудиться, поскольку поединки против Дженоа редко бывают простыми".

Интересные факты

- Дженоа — удобный соперник для Ювентуса. "Старая синьора" выигрывала у генуэзцев 60 раз, и забила "грифонам" 205 мячей.

- Два из последних трех визитов в гости к Дженоа закончились поражениями Ювентуса.

- Встреча в минувшем сезоне завершилась победой хозяев — 3:1

Ориентировочные составы

Дженоа: Перен — Бираски, Россеттини, Джентилетти — Лазович, Бертолаччи, Велозу, Лаксальт — Пандев, Лападула, Таарабт.

Ювентус: Буффон — Лихтштайнер, Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро — Пьянич, Хедира — Дуглас Коста, Дибала, Манджукич — Игуаин.

Дисквалифицирован: Иццо (Дженоа).

Травмированы: Сполли — Пьяца. прогноз 0:3 Сполли — Пьяца.

Беневенто — Болонья

Суббота, 19:00, Беневенто, Стадио Чиро Вигорито. Арбитр — Джанпаоло Кальварезе.

Интересные факты

- Поединок Беневенто — Болоньи станет первым матчем Серии А, проведенным на Стадио Чиро Вигорито.

- Беневенто и Болонья ни разу не встречались ни в каких официальных турнирах.

Ориентировочные составы

Беневенто: Белеч — Венути, Лукиони, Коста, Летиция — Д'Алессандро, Катальди, Дель Пинто — Чикиретти, Кода — Пушкаш.

Болонья: Миранте — Торосидис, Майетта, Де Майо, Масина — Тайдер, Пулгар — Верди, Поли, Ди Франческо — Дестро.

Травмирован: Чисба (Беневенто). прогноз 1:0 Чисба (Беневенто).

Рома — Интер

Суббота, 21:45, Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Массимилиано Иррати

Несмотря на то, что Лучано Спаллетти вместе с Интером будет противостоять своей бывшей команде, вряд ли он сможет сказать, что хорошо знает соперника. Рома под управлением Эусебио Ди Франческо претерпела существенные изменения как в кадровом, так и в тактическом плане.

Новый тренер решил перейти со схемы с тремя защитниками к более осторожной — с четырьмя. И вообще эксперты отметили, что новая Рома действует куда более осмотрительно, чем год назад. Уход Салаха и вынужденная игра Наингголана с оглядкой на тылы немного снизили атакующую мощь римлян. Впрочем, это позволило "волкам" выиграть у Аталанты после трех лет поражений в Бергамо.

Радостная новость для поклонников Ромы: наконец-то восстановился после травмы и включен в заявку на матч Флоренци. Вероятность его появления в стартовом составе невелика, но, учитывая проблемы в обороне в связи с травмами Карсдорпа, Пеллегрини, Эмерсона и Переса, его присутствие в команде явно не будет лишним.

У Спаллетти кадровые проблемы иного рода: отлично укомплектовавшись в межсезонье, тренер Интера вынужден делать непростой выбор перед каждым матчем, оставляя кого-то из своих подопечных в запасе не потому, что они уступают коллегам по амплуа, а из каких-то тактических соображений.

Здоровая конкуренция заставляет всех футболистов упорно работать на тренировках, но, несмотря на это, "нерадзурри" находят и время для того, чтобы пошутить.

Слова

Лучано Спаллетти, тренер Интера:

"Я очень доволен, как клуб провел трансферную кампанию. Я получил всех игроков, которые мне были нужны, и теперь мы будем стараться, чтобы все они быстрее прошли процесс адаптации. Кое-кто уже полностью готов и поможет нам в Риме. Поединок против Ромы, естественно, будет особенным. И не столько для меня лично, а потому, что Рома является нашим непосредственным конкурентом в чемпионате. Вряд ли кто-то будет спорить, что "волки" — мощный и опасный соперник. И если мы дадим хоть небольшую слабинку и будем действовать, как в последние полчаса игры первого тура против Фиорентины, то будем попросту сметены".

Интересные факты

- В последний раз Интер побеждал Рому в столице в октябре 2008 года, после чего на Стадио Олимпико трижды играл вничью и шесть раз уступил.

- Встреча в минувшем сезоне завершилась победой хозяев — 2:1.

Ориентировочные составы

Рома: Алиссон — Манолас, Фасио, Жезус, Коларов — Строотман, Де Росси, Наингголан — Дефрель, Джеко, Перотти.

Интер: Ханданович — Д'Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Дальберт — Весино, Борха Валеро — Кандрева, Брозович, Перишич — Икарди.

Травмированы: Эмерсон, Карсдорп, Перес, Пеллегрини (Рома).

прогноз 2:2

Турнирная таблица