Спортивный директор Интера Пьеро Аузилио заявил, что нападающий Сампдории Патрик Шик оказался для них слишком дорогим.
ПАТРИК ШИК, SAMPDORIA.IT
26 августа 2017, 22:42
Спортивный директор Интера Пьеро Аузилио объяснил, почему "нерадзурри" отказались от идеи приобретения нападающего Сампдории Патрика Шика.
"Интеру нравятся многие талантливые игроки, но есть большая разница между симпатией к игроку и его приобретением", — заявил Аузилио.
"Возьмем, например, Шика. Мы думали, что нам удастся заключить сделку за определенную сумму, но когда эти числа поменялись, то нам пришлось уступить дорогу другим клубам из-за ситуации с финансовым фэйр-плей".
Ранее сообщалось, что сам Шик намерен перейти в Ювентус.