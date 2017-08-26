Спортивный директор Интера Пьеро Аузилио объяснил, почему "нерадзурри" отказались от идеи приобретения нападающего Сампдории Патрика Шика.

"Интеру нравятся многие талантливые игроки, но есть большая разница между симпатией к игроку и его приобретением", — заявил Аузилио.

"Возьмем, например, Шика. Мы думали, что нам удастся заключить сделку за определенную сумму, но когда эти числа поменялись, то нам пришлось уступить дорогу другим клубам из-за ситуации с финансовым фэйр-плей".

Ранее сообщалось, что сам Шик намерен перейти в Ювентус.