Италия

Спортивный директор Интера Пьеро Аузилио заявил, что нападающий Сампдории Патрик Шик оказался для них слишком дорогим.

Спортивный директор Интера Пьеро Аузилио объяснил, почему "нерадзурри" отказались от идеи приобретения нападающего Сампдории Патрика Шика.

"Интеру нравятся многие талантливые игроки, но есть большая разница между симпатией к игроку и его приобретением", — заявил Аузилио.

"Возьмем, например, Шика. Мы думали, что нам удастся заключить сделку за определенную сумму, но когда эти числа поменялись, то нам пришлось уступить дорогу другим клубам из-за ситуации с финансовым фэйр-плей".

Ранее сообщалось, что сам Шик намерен перейти в Ювентус.