Италия

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон остался недоволен видеоповторами во время матча.

Ювентус в рамках второго тура Серии А провел матч против Дженоа (4:2). В одном из эпизодов в конце первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота генуэзцев после просмотра видеоповтора.

"Нам говорили, что видеоповторы будут применяться при взятии ворот или при голевых моментах. Но на самом деле их используют, даже когда кому-то наступили на ногу.

Я считаю, что это уже не футбол, а больше похоже на водное поло. Видеоповторы занимают слишком много времени. Когда нам назначали пенальти в ворота Дженоа, я даже не радовался, потому что это заняло шесть минут (на самом деле с момента когда мяч угодил в руку защитнику и до окончательного вердикта судьи прошло 2:30 минут, — прим.).

В прошлом сезоне мы пробивали всего три 11-метровых. Теперь же мы можем пробить и 50 пенальти. Я, как футболист Ювентуса, очень рад подобному развитию событий, но зрелищность матчей упадет", – цитирует Буффона Football Italia.

Отметим, что видеоповторы в нынешнем сезоне впервые используются в матчах Серии А.