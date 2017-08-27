Италия

Голкипер Ливерпуля Симон Миньоле интересен Наполи.

Неаполитанский клуб может расстаться голкипером Пепе Рейной, которым активно интересуется ПСЖ.

В качестве замены 35-летнему вратарю назывались Руи Патрисиу и Орестис Карнезис, а также Альфонса Ареола, которого ПСЖ предлагает в обмен за Рейну.

Теперь в бельгийских СМИ появилась информация о заинтересованности Наполи в персоне голкипера сборной Бельгии и Ливерпуля Симона Миньоле.

Отметим, что Наполи интересовалось Миньоле в 2013 году, когда он еще выступал за Сандерленд.

Напомним, что Наполи является соперником Шахтера на стадии группового этапа Лиги чемпионов 2017/18.