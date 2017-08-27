Туринский клуб в родных стенах сумел переиграть Сассуоло (3:0).
Благодаря голам от Белотти, Ляйича и Оби Торино сумел добыть победу над своим оппонентом.
Торино – Сассуоло 3:0
Голы: Белотти, 44, Ляйич, 84, Оби, 88
Торино: Сиригу – Де Сильвестри, Нкулу, Моретти, Баррека – Ринкон (Аккуа, 81), Оби – Фальке (Дзаппакоста, 85), Льяйич, Беренгер (Эдера, 72) – Белотти
Сассуоло: Консильи – Лирола, Каннаваро, Ачерби, Гаццола (Аджапонг, 66) – Миссироли (Рагуза, 63), Маньянелли (Сенси, 75), Дункан – Берарди, Фальсинелли, Политано
Предупреждения: Рагуза, Оби.