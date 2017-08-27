Полузащитник Боруссии Эмре Мор может продолжить свою карьеру в чемпионат Италии.
Эмре Мор, Getty Images
27 августа 2017, 23:00
Нынешним летом Мора активно сватали в Интер, однако за считанные дни до подписания контракта миланцы передумали приобретать игрока.
Как сообщает Gianluca Di Marzio, теперь 20-летним хавбеком заинтересовался другой клуб Серии А – Торино. По информации источника, в услугах Эмре заинтересован лично главный тренер "гранатовых" Синиша Михайлович.
В прошлом сезоне Мор сыграл 12 матчей в Бундеслиге, забив 1 гол и отдав 3 результативные передачи.
Ранее дортмундская Боруссия выразила желание отпустить Эмре, разрешив ему вести переговоры с другими клубами.