Италия

Милан, Наполи и Сампдория после второго тура продолжают идти без потерь в чемпионате Италии.

Наполи проявил волю к победе и смог переломить ход матча против Аталанты, а Милан, решив одолеть Кальяри малой кровью, едва не потерял два очка в поединке с неуступчивыми островитянами.

Первую победу в нынешнем чемпионате Италии одержал Лацио, переиграв на выезде Кьево. Аналогичного результата добилась Сампдория, но для "блучеркьяти" воскресная победа стала уже второй в первенстве, и генуэзцы вместе с Ювентусом, Интером, Миланом и Наполи возглавляют турнирную таблицу.

Первую победу в Серии А (над Удинезе) одержал новичок элитного итальянского дивизиона СПАЛ, доказав, что его ничья в первом туре с Лацио — это вовсе не случайность.