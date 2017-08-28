Италия

Представляем вашему вниманию видеообзор поединка 2-го тура чемпионата Италии между Миланом и Кальяри.

"Россо-нери" открыли счет уже на 11 минуте матча усилиями молодого форварда Патрика Кутроне. Тем не менее, благодаря голу бразильского полузащитника Кальяри Педро в середине второго тайма паритет в матче был восстановлен.

Победу же хозяевам принес замечательный удар со штрафного в исполнении испанского вингера Сусо.



|HD| AC Milan vs Cagliari 2-1 — Highlights sharleenguglielmo

Таким образом, Милан набрал 6 очков в двух первых турах Серии А.