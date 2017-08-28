Италия

Нападающему СПАЛа Марко Боррьелло покорилось необычное достижение в итальянском футболе.

35-летний форвард сумел отличиться забитым голом в ворота Удинезе, чем помог своей команде добыть победу со счетом 3:2.

Благодаря данному голу Боррьелло повторил доселе уникальное достижение Николы Аморузо – забил за 12 разных клубов Серии А.

Свой первый гол Марко оформил за Эмполи в ворота Пьяченцы в марте 2003 года. С тех пор форвард поражал ворота соперников, выступая за такие команды, как Реджина, Сампдория, Тревизо, Милан, Дженоа, Рома, Ювентус, Карпи, Аталанта, Кальяри и СПАЛ.

Всего за карьеру Боррьелло забил 96 голов в 326 матчах Серии А.