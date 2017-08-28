Полузащитник "шпор" Мусса Сиссоко попал в сферу интересов миланского клуба.
Мусса Сиссоко, Getty Images
28 августа 2017, 09:51
28-летний француз, перешедший в Тоттенхэм из Ньюкасла прошлым летом, так и не сумел завоевать место в основном составе лондонского клуба.
Нынешним летом "шпоры" подумывают над тем, чтобы избавиться от хавбека, и такую возможность им может предоставить миланский Интер.
Как сообщает Sky Sport Italia, "нерадзурри" заинтересованы в аренде Сиссоко, который может заменить в команде ушедшего в Валенсию Джоффри Кондогбия.
В прошлом сезоне Мусса сыграл за Тоттенхэм 25 матчей, отметившись 2 результативными передачами.
Ранее сообщалось об интересе к Сиссоко со стороны турецкого клуба.