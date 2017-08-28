Вратарь Наполи Пепе Рейна, судя по всему, останется в нынешнем клубе и не перейдет в ПСЖ.
Пепе Рейна, Getty Images
28 августа 2017, 23:26
Ранее сообщалось, что Пепе Рейна близок к переходу в ПСЖ и сделка совсем скоро будет закрыта.
Однако испанский кипер передумал, сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, на Рейну повлияли болельщики и он задумался о целесообразности смены клуба.
Кроме того, жена 34-летнего голкипера в Instagram намекнула, что Рейна останется в Неаполе и на текущий сезон.
В нынешнем сезоне Рейна провел на поле в двух матчах чемпионата Италии и пропустил два мяча.