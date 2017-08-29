Италия

Президент Ювентуса Джузеппе Маротта заявил, что клуб не намерен отказываться от идеи подписания полузащитника Ливерпуля Эмре Джана.

Нынешним летом "бьянко-нери" делали несколько попыток подписать немецкого хавбека мерсисайдцев, однако ни одна из них не увенчалась успехом.

Ливерпуль ответил отказом по всем предложениям о трансфере Джана, но Юве не планирует сдаваться.

Туринцы рассчитывают подписать Эмре зимой, когда до конца его контракта с "красными" останется полгода.

"Ливерпуль наотрез отказался продавать Джана", — сказал Маротта в интервью Premium Sport.

"Тем не менее, его контракт с Ливерпулем истекает в июне, потому мы вернемся к переговорам по нему в январе".

"Не будем скрывать – Ювентус хочет заполучить Эмре, но в данный момент он игрок Ливерпуля, поэтому мы можем лишь наслаждаться его игрой издалека", — признался Маротта.

Ранее сообщалось об интересе "старой синьоры" к полузащитнику Барселоны Андре Гомешу.