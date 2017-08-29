Президент Ювентуса Джузеппе Маротта заявил, что клуб не намерен отказываться от идеи подписания полузащитника Ливерпуля Эмре Джана.
Эмре Джан, Getty Images
29 августа 2017, 11:53
Нынешним летом "бьянко-нери" делали несколько попыток подписать немецкого хавбека мерсисайдцев, однако ни одна из них не увенчалась успехом.
Ливерпуль ответил отказом по всем предложениям о трансфере Джана, но Юве не планирует сдаваться.
Туринцы рассчитывают подписать Эмре зимой, когда до конца его контракта с "красными" останется полгода.
"Ливерпуль наотрез отказался продавать Джана", — сказал Маротта в интервью Premium Sport.
"Тем не менее, его контракт с Ливерпулем истекает в июне, потому мы вернемся к переговорам по нему в январе".
"Не будем скрывать – Ювентус хочет заполучить Эмре, но в данный момент он игрок Ливерпуля, поэтому мы можем лишь наслаждаться его игрой издалека", — признался Маротта.
Ранее сообщалось об интересе "старой синьоры" к полузащитнику Барселоны Андре Гомешу.