"Бьянко-нери" продолжают попытки заполучить полузащитника Ромы Кевина Строотмана.
Кевин Строотман, Getty Images
29 августа 2017, 13:30
Нынешним летом Ювентус несколько раз пытался приобрести голландского полузащитника, однако римляне не планируют продавать одного из лидеров своего центра поля.
Рома уже дважды отвергала предложения по Кевину в размере 35 и 40 млн евро, однако "старая синьора" не намерена отступать.
Как сообщает Calciomercato, Ювентус согласен выложить за Строотмана 45 млн евро, и в ближайшее время возобновит переговоры с римлянами.
В контракте у Кевина прописана сумма отступных именно в 45 млн евро, однако активировать опцию выкупа можно будет лишь следующим летом. Тем не менее, "бьянко-нери" надеются, что и в это трансферное окно Рома отпустит игрока за вышеуказанную сумму.
В прошлом сезоне Строотман отыграл за столичный клуб 33 матча в Серии А, отличившись 4 голами и 8 результативными передачами.