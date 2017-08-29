Нынешним летом Ювентус несколько раз пытался приобрести голландского полузащитника, однако римляне не планируют продавать одного из лидеров своего центра поля.

Рома уже дважды отвергала предложения по Кевину в размере 35 и 40 млн евро, однако "старая синьора" не намерена отступать.

Как сообщает Calciomercato, Ювентус согласен выложить за Строотмана 45 млн евро, и в ближайшее время возобновит переговоры с римлянами.

В контракте у Кевина прописана сумма отступных именно в 45 млн евро, однако активировать опцию выкупа можно будет лишь следующим летом. Тем не менее, "бьянко-нери" надеются, что и в это трансферное окно Рома отпустит игрока за вышеуказанную сумму.

В прошлом сезоне Строотман отыграл за столичный клуб 33 матча в Серии А, отличившись 4 голами и 8 результативными передачами. 