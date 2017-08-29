Италия

"Бьянко-нери" продолжают попытки заполучить полузащитника Ромы Кевина Строотмана.

Нынешним летом Ювентус несколько раз пытался приобрести голландского полузащитника, однако римляне не планируют продавать одного из лидеров своего центра поля.

Рома уже дважды отвергала предложения по Кевину в размере 35 и 40 млн евро, однако "старая синьора" не намерена отступать.

Как сообщает Calciomercato, Ювентус согласен выложить за Строотмана 45 млн евро, и в ближайшее время возобновит переговоры с римлянами.

В контракте у Кевина прописана сумма отступных именно в 45 млн евро, однако активировать опцию выкупа можно будет лишь следующим летом. Тем не менее, "бьянко-нери" надеются, что и в это трансферное окно Рома отпустит игрока за вышеуказанную сумму.

В прошлом сезоне Строотман отыграл за столичный клуб 33 матча в Серии А, отличившись 4 голами и 8 результативными передачами.