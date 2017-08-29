Италия

Легенда Ромы Франческо Тотти может избрать стезю тренера после окончания карьеры игрока.

Прошлый сезон стал последним для Тотти в футболке Ромы. Великий капитан повесил бутсы на гвоздь и долго не мог решить, чем же он займется после завершения карьеры футболиста.

Естественно, Франческо была предложена должность в структуре клуба, однако такая перспектива не вызывала особого восторга у итальянца.

Теперь же Тотти, по-видимому, определился со своим будущем, избрав карьеру тренера.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Франческо поступил на тренерские курсы в Тригории, чтобы получить необходимые знания и лицензию.

За свою карьеру Тотти провел 785 официальных матчей за Рому, в которых забил 307 голов и отдал 124 результативные передачи.