Италия

В связи с уходом в ПСЖ нападающего Килиана Мбаппе, Монако собирается усилить атаку форвардом Торино Андреа Белотти.

Монако собирается предложить Торино за лидера атак «быков» Андреа Белотти 80 миллионов евро.

Монако решил компенсировать потерю Килиана Мбаппе за счет нападающих из Серии А. Стеван Йоветич, принадлежавший Интеру, уже представлен в качестве игрока монегасков. Также достигнуо принципиальное соглашение с Лацио по Бальде Кейта, и вот теперь, как сообщила La Stampa, дошла очередь до Белотти, на которого претендовал ряд ведущих итальянских клубов, но руководство Торино наотрез отказалось продавать Андреа в команду Серии А.

В прошлом сезоне Белотти забил 26 мячей в 35-ти матчах Серии А. В нынешнем сезоне Белотти уже успел сыграть за Торино два поединка и забил один мяч.