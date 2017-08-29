Италия

Нападающий Сампдории Патрик Шик официально перебрался в Рому.

Рома подписала форварда Сампдории Патрика Шика, сообщил официальный сайт "волков".

Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. Однако сделка оформлена таким образом, что в первый сезон Шик будет выступать за Рому на правах аренды, которая обойдется римскому клубу в 5 миллионов евро.

Через сезон "волки" смогут выкупить 21-летнего нападающего за девять миллионов евро, а в феврале 2020 года Сампдория получит еще 20 млн. той же валюты за чешского футболиста.

В сезоне-2016/17 Шик провел за Сампдорию 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи.